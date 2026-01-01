"Тепърва започваме същинската работа относно цените", обяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерският съвет.

„Критичното състояние на редица сектори държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия. Както обещахме, парламентарната група на „Прогресивна България“ вече внесе важни законопроекти за противодействие на нарастването на цените и тяхното овладяване. Но това е само първата стъпка“, заяви Радев.

Той добави, че тепърва започва същинската работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени. По думите му е необходим всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуването и да ограничава нелегалната конкуренция, да защитава българския производител и да укрепва националната търговска база, да води към по-къси вериги на доставки, да защитава качеството на храните и техният произход и, разбира се, да повишава нашата устойчивост на външни шокове.





На днешното заседание предстои да се разгледа проект на решение за освобождаване и назначаване на областни управители, съобщиха по-рано от пресслужбата на кабинета. В дневния ред е включен и проект на решение за предсрочно освобождаване на заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Министрите ще обсъдят и промени в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет през 2009 г. Кабинетът предстои да определи представителите на Министерския съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Правителството се очаква да приеме предложение до президента за издаване на укази за освобождаване от длъжност и от военна служба на офицер от висшия команден състав, както и за назначаване на военнослужещ за временно изпълняващ длъжността на вакантен пост, изискващ висше офицерско звание.