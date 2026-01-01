Възрастен мъж е с опасност за живота след пътно произшествие в Пловдив, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. Сигналът е получен в сектор „Пътна полиция“ около 17:00 ч. вчера.

По предварителна информация 80-годишният пешеходец бил ударен от автобус от градския транспорт, докато пресичал на пешеходна пътека на кръстовище между бул. „Васил Априлов“ и ул. „Любен Каравелов“.

Пострадалият е настанен в болница със сериозни травми.

Водачът на автобуса, на 35 години, е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, стойностите са отрицателни. Спрямо него е взета 24-часова полицейска мярка за задържане. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. По образуваното разследване работят служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта“.