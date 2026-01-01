Иран екзекутира специалиста по информационни технологии Ехсан Афраште, обвинен в шпионаж в полза на Мосад, съобщи новинарската агенция Мизан, цитирана от ДПА.

Според базираната в САЩ новинарска агенция „Активисти за правата на човека в Иран“ Афраште е бил арестуван през 2024 г. на влизане в Иран от Турция. Първоначално той бил държан в изолатора в затвора „Евин“ в Техеран.

Базираната в Норвегия група „Ирански човешки права“ заяви, че Афраште, който е дипломиран инженер, е работил в областта на информационните технологии и киберсигурността, осъзнал, че докато е бил Турция, е бил експлоатиран от чуждестранни разузнавателни служби.

Според активистите той е решил да се върне в Иран въпреки това, след като баща му се е свързал с иранските сили за сигурност, за да обясни ситуацията. Афраште се предал на властите, но след това бил принуден да даде фалшиви самопризнания, твърдят правозащитните групи.

Според иранската съдебна система Мосад му е възложила да документира потенциални цели, да наблюдава министерството на разузнаването, да присъства на срещи и да снима физически лица.

Правозащитни организации критикуват широкообхватната употреба на смъртното наказание от страна на Иран и обвиняват властите, че използват екзекуциите като инструмент за сплашване. Според „Ирански човешки права“ най-малко 1639 души са били екзекутирани в страната миналата година – най-големият брой от 35 години.