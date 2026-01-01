С решение на Министерския съвет и по предложение на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев е сменен особеният търговски управител на „Лукойл“. Румен Спецов е освободен от длъжността, а на негово място е назначен Евгени Симеонов, обяви самият министър.

Предложението е било прието единодушно от Съвета за сигурност и потвърдено от МС, уточни Пулев.

Кой е Евгени Симеонов?

По думите на министъра Евгени Симеонов има нужният професионален опит, експертиза и интегритет, за да осъществи ефективен прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата, част от групата „Лукойл“.

Той е служител на Министерството на икономиката от повече от 10 г. Започва кариерата си във ведомството през 2016 г. в качеството си на младши специалист и благодарение на собствената си експертиза, упоритост и качества се издига до най-високото ниво – председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – най-релевантният специализиран държавен орган, който провежда националните политики за надзор и контрол на горива, бензиностанции и петролни бази, посочи още Пулев.

Опит, прозрачност, отсеченост и законосъобразност са качествата, на които трябва да отговаря особеният търговски управител на „Лукойл“, отговори министърът на уточняващ въпрос защо сменят Спецов.

За Спецов: "Не е достатъчно да си проверявал касови бележки от продажбата на горива"

„Това да си проверявал в качеството си на служител на НАП Добрич касови бележки от продажбата на горива на бензиностанции не дава нужното основание и не вдъхва нужното доверие, че разбираш този много комплексен механизъм и пазар, свързан с нефт и деривативни продукти“, каза Пулев.

„От гледна точка на прозрачност и на отчетност тук имаме липса на изпълнение от първия ден на назначението на Спецов до последния му ден, който е днес преди няколко часа. Има нормативно изискване в началото да се даде шестмесечен заздравителен план на всички дружества, които са част от правомощията на особения търговски управител. Такъв не е входиран. Съответно до ден днешен нямаме нужната отчетност, професионално представени доклади, които да имат нужното съдържание, така че да може да държавата да регулира правилно този не много лесен механизъм, който има ефект върху потребителската способност на всички нас от гледа точка на горивата на дребно“, добави Пулев.