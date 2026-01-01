Бившият директор на Митническа администрация в Северна Македония и бивш кмет на община Карпош, издигнат от СДСМ Стефан Богоев е сред четиримата арестувани при акция на Финансова полиция, съобщават от вчера местните медии.

Няма друга официална информация от властите в страната, освен че се провежда акция за „разкриване и документиране на финансови престъпления и корупция”, предава кореспондентът на БТА Маринела Величкова. Според медиите става дума за финансово престъпление на стойност около 350 000 евро.

От опозиционната СДСМ потвърдиха, че бившият директор на Митническата администрация днес е арестуван. В съобщение на партията се посочва още, че "в деня, в който председателят на Европейския съвет Антонио Коща пристигна в (Северна) Македония и потвърди казаното от СДСМ, че без включване на малцинствата в конституцията няма излизане от безизходицата, Мицкоски арестува Богоев".

„Има ли някой, който да каже, че това е реално или е инсцениран случай в деня, в който Мицкоски получава критики, когато всичките му лъжи към гражданите са разкрити? Политическо преследване, опит за отклоняване на вниманието от критиките от ЕС, след като за пореден път беше потвърдено, че (Северна) Македония е в застой поради престъпност и корупция в управлението и неуспех в прилагането на реформи? Самият Мицкоски, който действа като организатор на всеки процес в страната знае това най-добре. Мицкоски, с неговите „чувства“, от дни публично обявява този арест. Докато режисира зрелища за публиката, много сериозни въпроси остават без отговор”, се казва в съобщението от СДСМ.

Според опозиционната партия рейтингът на ВМРО-ДПМНЕ пада „заради лъжите на Мицкоски” и случаят с Богоев е „поредната PR кампания на ВМРО(-ДПМНЕ)”, а Северна Македония „се нуждае от независима съдебна система, независима прокуратура и сътрудничество с Европейската прокуратура”.