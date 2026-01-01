Антимафиотите от ГДБОП разкриха наркооранжерия в частен имот в село Ветрино, Варненско, съобщиха от полицията.

МВР

На 1 юни е проведена акция. Задържан и привлечен като обвиняем е собственикът на имота.

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В добре оборудваното помещение за отглеждане на растения от рода на конопа са установени 119 насаждения в напреднал стадий на растеж.

МВР

Иззети са над 40 лампи и вентилатори, турбини, влагоабсорбатори, сушилници, както и 2500 евро в брой, мобилен телефон, СИМ карти и други вещи, имащи отношение към воденото производство.

Работата по случая продължава.