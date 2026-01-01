Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем 59-годишния шофьор на автобус от тежката катастрофа на автомагистрала автомагистрала „Хемус“, при която един човек загина, а други двама бяха тежко ранени.

Той е обвинен в причиняване по непредпазливост на смърт и телесни повреди на повече от едно лице при пътнотранспортно произшествие.

Шофьорите от катастрофата на „Хемус“ с десетки нарушения, единият - с положителна проба за дрога

Припомняме, че инцидентът е станал около 01:00 ч. на 12 май в района на първия километър на магистралата в посока от село Горни Богров към София. Разследващите твърдят, че обвиняемият не се е съобразил с интензивността на движението, след което с предната дясна част на превозното средство се е врязал в движещ се пред него влекач.

При катастрофата е загинал един от пътниците в автобуса. Други двама са пострадали тежко, като нараняванията включват фрактури, ампутация и други травматични увреждания.

59-годишният шофьор е задържан за срок до 72 часа. Утре спрямо него ще бъде внесено искане за мярка „задържане под стража“.

Разследването по случая продължава.