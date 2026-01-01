С настъпването на по-топло време зачестяват гръмотевичните бури с мълнии и градушки, които причиняват значителни материални щети, а понякога и човешки жертви. Въпреки че в днешно време има начини за защита, за хората, които работят на открито, има голям риск.

Проверявайте прогнозата за времето, преди да предприемете дейности сред природата или на открито.

Градушки удариха страната, късове с размери на яйце в Трявна (ВИДЕО)

От МВР съветват какво да правите, ако все пак се окажете сред природата по време на гръмотевична буря:

💡 Застанете далеч от високи дървета и самотно стърчащи канари;

💡 При наличие на сух предмет, седнете върху него;

💡 Не лягайте и не докосвайте земята с ръце. Клекнете, като плътно прилепите нозете. Наведете главата си надолу и притиснете коленете до гърдите си. Със скръстени ръце обхванете глезените на краката;

💡 Дръжте се на разстояние един от друг;

💡 Ако сте на велосипед, слезте от него;

💡 Отдалечете се от електропроводите за високо напрежение. Стойте настрана от метални конструкции, огради, парапети и други метални заграждения. Не дръжте метални предмети в ръце;

💡 Подходящи места за подслон при гръмотевични бури са дълбоки пещери. Застанете най-малко на 3 метра навътре от входа и се старайте да имате поне един метър свободно пространство от двете страни;

💡 Не се подслонявайте близо до или под надвиснали скални маси;

💡 Ако бурята ви изненада в река, езеро или басейн, незабавно излезте от водата и се отдалечете. Ако сте с лодка или сърф в морето – бързо излезте на брега;

Опасността съществува и на закрито:

💡 Когато се намирате в къщи или на работното място, изключете от мрежата всички електрически уреди;

💡 Затворете вратите и прозорците;

💡 Стойте далеч от чешми, балконски врати и прозорци;

Ако сте в автомобил по време на гръмотевична буря:

💡 По време на пътуване приберете антената на колата. Ако падне гръм по време на движение, проверете гумите – ако са обгорели, могат да се спукат;

💡 Ако почувствате изтръпване на части от тялото, незабавно спрете и се отдалечете от автомобила;

За защита на сградите от пряко попадение на мълнии трябва да бъдат изградени мълниеприемници и мълниеотводи. Мълниезащитната инсталация на всяка сграда трябва периодично да бъде проверявана.

При градушка потърсете незабавно подслон. Големите ледени късове могат да причинят травми и наранявания.