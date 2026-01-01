Градушки удариха редица региони у нас. Ледени късове с размерите на яйце е ударила Трявна и Царева ливада, съобщи кметът на Трявна Денчо Минев.

„Невиждана от повече от 50 години градушка падна над Трявна този следобед .Градушката продължава да вали и в този момент. Към момента няма данни за пострадали или бедстващи хора. Има обаче големи материални щети“, посочи Минев. Във Facebook профила си той отбеляза, че има множество сигнали за счупени автомобилни стъкла, поражения по земеделски масиви, сгради и коли.

Екипи обхождат града, а Община Трявна има готовност да осигури съдействие при нужда на гражданите. В готовност е и местното доброволно формирование, обясни кметът.

Според Минев в Царева ливада, има закъсали автомобили, на които е помогнато да се изтеглят. Листата на дърветата в гората са обрулени.

Градушка с размери на орех удари Варна.

Градушки е имало още в Силистра, Монтана и Търговище.

Краткотрайна градушка падна и в София.

Силна градушка с размерите на орех се изсипа снощи над сливенското село Жельо войвода. Ледените късове са съсипали голяма част от реколтата – засегнати са както насажденията в дворовете на местните, така и земеделските масиви край селото.

По думите на кмета от близката площадка за борба с градушките са били изстреляни към 15 ракети в опит да разбият градоносния облак. Тепърва предстои да се изчисляват точните загуби на земеделските стопани в района.

Петминутна градушка срази реколтата в Желю войвода (СНИМКИ)

По данни на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, само през изминалото денонощие са изстреляни над 630 ракети за противоградова защита заради развитието на мощни купесто-дъждовни облаци, придружени с градушки, над защитаваните територии в областите Сливен, Стара Загора, Монтана, Враца и Плевен.

Обработени са общо 26 градоопасни клетки от регионалните дирекции в с. Тъжа и с. Петрово (област Стара Загора), с. Старо село (област Сливен), с. Бърдарски геран (област Враца), гр. Долни Дъбник (област Плевен) и с. Долно Церовене (област Монтана).

Жълт код за опасно силен вятър в по-голямата част от страната в сряда (КАРТА)

Сформирани са експертни комисии с представители на Областните дирекции "Земеделие", които да обследват пораженията по насажденията. По предварителни данни пострадали земеделски площи има в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.

Земеделските производители трябва да подадат в 10-дневен срок заявление за извършване на обследване. На база на него се издават констативни протоколи за 100% пропаднали площи в резултат на неблагоприятни климатични условия, включително градушка. Документите ще се приемат в Общинските служби по земеделие.

След като комисиите опишат щетите, стопаните ще могат да получат обезщетение по линия на държавната помощ за компенсиране на щетите, причинени от неблагоприятни климатични събития.