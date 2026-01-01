Служители от държавния сектор излязоха на протест в гръцката столица Атина с искане за увеличение на заплатите и по-добри условия на труд. Протестиращите се събраха на площад „Клафтмонос“ и под формата на шествие по централни булеварди достигнаха до сградата на гръцкия парламент. Градският транспорт в Атина не е нарушен, предава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

„Със стачката работниците се борят срещу преобладаващите политики, довеждащи до обедняване. Те се противопоставят на политиките, прилагани от управляващото мнозинство, които са насочени към малцина, а не към мнозинството от хората,“ се казва в изявление на най-голямата синдикална организация на заетите в публичния сектор, цитирано от местни медии.

На протеста в Атина има издигнати плакати с искане за възстановяване на премахнатите по време на финансовата криза 13-та и 14-та заплата в публичния сектор.

Електронното издание на в. „Катимерини“ информира днес, че учители, служители в местната администрация и данъчните служби, както и здравни работници в страната, са започнали 24-часовата национална стачка с преобладаващо икономически искания.

Основните искания на синдикатите включват увеличение на заплатите, мерки за справяне с нарастващите разходи за живот, подобряване на здравето и безопасността на работното място, както и постоянно назначаване на служители на срочни договори, особено в здравеопазването, образованието и социалното осигуряване.