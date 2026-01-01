Замърсени водни течения и подземни води са установили проверките на служителите на ОДМВР – Велико Търново, които разследват замърсяване на водни течения в Горна Оряховица.

Работата по случая започна вчера по обяд след силния гръм и мирис на сяра в жилищен квартал "Калтинец" в железничарския град. Към мястото незабавно бяха насочени екипи на полицията и пожарната. Районът бе отцепен, а на местопроизшествието – извършен оглед.

За щастие, пострадали няма, но се наложи евакуацията на детска градина в близост.

Според органите на реда замърсяването на водите е създало „опасност за хора, животни и растения и ги прави негодни за използването им за културно-битови, здравни, земеделски и други цели“.

Мястото е посетено и от служители на РИОСВ, РЗИ, „Овергаз“. Иззети са доказателства, разпитани са свидетели, допълват от полицията.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава под наблюдението на прокуратурата.