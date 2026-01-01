Руски ескадрен миноносец е закотвен недалеч от германския остров Фемарн в Балтийско море, потвърди във вторник говорител на германското министерство на отбраната, цитиран от ДПА.

Смята се, че корабът е свързан с усилията на Русия да наблюдава т. нар. „сенчест флот“, чрез който тя заобикаля западните санкции, наложени заради войната в Украйна, каза говорителят.

Говорител на НАТО каза, че съюзниците следят движението на руски кораби в Балтийско море.

Френската фрегата „Оверн“ е пристигнала в региона, за да следи руския ескадрен миноносец „Североморск“ в близост до Фемарн, пише местният в. „Килер Нахрихтен“.

Официални представители в Берлин изглежда не са изненадани от присъствието на руски военни кораби близо до брега на Германия, отбелязва ДПА.

„Руски кораби постоянно са забелязвани в района на Фемарн в Балтийско море, протока Скагерак и Финския залив“, уточни говорителят и добави, че се предполага, че това отчасти е в отговор на операциите на НАТО, като например „Балтийски страж“.

Съюзниците от НАТО дадоха начало на „Балтийски страж“ през 2025 г. като част от усилията за засилване на бдителността по северния и по източния фланг на алианса на фона на зачестилите случаи на нанасяне на щети по подводни кабели и тръбопроводи в Балтийско море, за които има подозрения, че се дължат на саботаж.

Москва отново обвини НАТО за напрежението в Балтийско море. „Що се отнася до сигурността в Балтийско море, основно действията на военноморските сили на страните членки на НАТО, а не на Руската федерация, допринасят за ескалацията на напрежението през последните месеци“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.