Дрон, заглушен близо до самолетоносача Charles de Gaulle по време на престой в Малмьо, вероятно е бил с руски, заяви шведският министър на отбраната Пал Йонсон.

Устройството „най-вероятно е дошло от Русия, тъй като по това време в непосредствена близост е имало руски военен кораб“, каза Йонсон пред телевизия SVT. „С голяма вероятност има силна връзка между руския военен кораб и този дрон.“ Шведските въоръжени сили разследват инцидента, който е станал в сряда в протока Ересунски проток, на около 13 километра от самолетоносача.

Румъния вдигна 4 изтребителя: дрон се доближи, друг навлезе във въздушното ѝ пространство

Кораб на шведския флот е забелязал дрона и го е заглушил чрез електронни сигнали, с които се цели прекъсване на връзката между летателния апарат и неговия оператор или нарушаване на навигационните му системи. Йонсон посочи, че е „възможно“ дронът да е нарушил въздушното пространство на Швеция.

В изявление на Френски военноморски сили се казва, че „шведските въоръжени сили са предприели контрамерки за обезвреждане на предполагаемия дрон“, преди да бъде изгубен контакт с него.

Министърът отбеляза, че Швеция е предприела „специални защитни мерки“ по време на присъствието на френския самолетоносач.

Турски F-16 се разби след излитане, пилотът загина

Флагманът на Френски военноморски сили и неговият ескорт акостираха в Малмьо в сряда — първо посещение на френския военен кораб в шведското пристанище, преди да се присъединят към учения на НATO.

Близкото Балтийско море се смята за зона на геополитическо съперничество между Русия и страните от алианса.

Четири години след началото на руската инвазия в Украйна нарастват опасенията, че подобни смущения може да са част от хибридна война, водена от Москва срещу европейските държави, подкрепящи Киев