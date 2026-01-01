Министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски проведе работна среща с представители на Българския лекарски съюз, посветена на предстоящото стартиране на двете национални скринингови кампании – за рак на дебелото черво и за рак на маточната шийка.

По време на разговора беше изтъкнато, че скринингът е ключов елемент от политиката за ранна диагностика и превенция и има потенциал да обхване значителна част от населението, като осигури навременно диагностициране и лечение.

„Аз и екипът ми търсим прозрачност и ефективност. Нашата цел е общественият ресурс да бъде използван по най-добрия възможен начин, като същевременно гарантираме навременния старт на скрининговите кампании, които са от изключително значение за обществото“, заяви доц. Околийски.

Министърът подчерта, че предприетите действия за проверка на процедурите имат за цел да гарантират пълна прозрачност и да се направи оценка дали наличните средства могат да осигурят още по-голям обхват на програмите. Това няма да възпрепятства старта на скрининга, който остава основен приоритет на Министерството на здравеопазването.

От своя страна Българският лекарски съюз представи разработените от експертите алгоритми за провеждането на двете програми, включително пътят на пациента. „Зад тези документи стои нашият експертен труд и смятам, че сме си свършили работата перфектно“, заяви председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов.

Предстои разширена работна среща с представители на Българския лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса, на която ще бъдат обсъдени организационните и техническите детайли, свързани с регистрирането на участниците в НЗИС, отчитането на резултатите и проследяването на ефекта от скрининга.