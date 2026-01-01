Битката за победата в „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” започва тази събота от 20:00 ч. В първото риалити за имоти в България ще се купува, ще се ремонтира и ще се продава… до ключ. Две агенции и две семейства ще формират отбори, за да влязат в истински сблъсък, където цените, сделките и имотите ще са напълно реални. Единствената им цел ще бъде да излязат на печалба.

„Сред стотиците двойки семейства, избрахме такива, които са усмихнати и страхотни. Те не са в нужда, нито имат много пари, затова вярваме, че зрителят ще се припознае в техните болки, кредити и всички проблеми“, разкри продуцентът и водещ Иван Христов в „На кафе“.

Непоклатимата воля, инвестираните парични средства и изразходваното време ще се измерват, а най-важен ще е финалният резултат. Наградата ще се формира от разликата между пазарната цена и всички направени разходи. Преди да се запознаят със семействата, които ще прекрачат прага на новото приключение, зрителите на NOVA ще се срещнат с капитаните на отборите – опитните брокери Ралица Ценова и Евелин Апостолов. Те ще разполагат с еднакъв бюджет, за да закупят два идентични апартамента. Всеки от имотите трябва да разполага с определен брой помещения, които да бъдат преобразени.

NOVA/Красена Ангелова

Менторът – майстор Владимир Караджов ще има важна роля в избора на имотите. Експертизата му ще наклони везните при крайното решение, защото именно той може да прецени колко време, усилия и средства ще трябва да бъдат инвестирани, за да се превърне избраният апартамент в печеливш. Караджов ще придружава капитаните по време на огледите и ще дава съвети на участниците, които ще трябва да се справят с ремонта сами.

„Голямата игра не е просто да правим ремонти, а да ги направим ефективни като сума и максимално добре изглеждащи”, споделя менторът.

Борбата между семействата ще започне още при първата им среща. Победа в първото строително предизвикателство ще гарантира ключово предимство на едно от тях. Ще бъде ли достатъчна силната мотивация и несломимата воля, за да се справят със задачата и с какво още ще ги изненадат водещите Иван и Андрей?

Не пропускайте „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” в събота от 20:00 ч. по NOVA.







