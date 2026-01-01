Най-малко две палестинки бяха убити при иранско ракетно нападение близо до град Хеброн на Западния бряг на река Йордан, окупиран от Израел, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на палестинския Червен полумесец от днес.

Същевременно израелската армия обяви, че "за първи път" от началото на съвместната военна кампания със САЩ срещу Иран е атакувала обекти в Северен Иран.

Северен Израел отново е подложен на ракетни удари от Иран и Ливан

Според израелски медии военновъздушните сили на страната са нанесли удари по кораби от иранския военноморски флот в Каспийско море, информира ДПА.

Нова ескалация: взаимни удари между Израел и Иран, сирени в Тел Авив

Телевизионният канал Н12 (N12) съобщи за "необичайна атака" срещу северния ирански пристанищен град Бандар Ансали, позовавайки се на източници от израелските сили за сигурност.

По този начин Израел следва примера на Вашингтон, отбелязва телевизията, обръщайки внимание на факта, че унищожението на военноморския флот на Иран е една от американските военни цели в кампанията, започната на 28 февруари тази година.

В Бандар Ансали се намира щабът на Северния флот на Иран.

По-рано стана ясно, че ;иванското шиитско движение „Хизбула“ атакува южната част на Израел за първи път от началото на израелско-американската военна кампания срещу Иран на 28 февруари тази година, предаде ДПА.

Сирени за въздушна тревога прозвучаха тази вечер в израелските селища близо до ивицата Газа и в град Ашкелон.

В отговор на запитване от ДПА израелската армия потвърди, че групировката „Хизбула“ е отговорна за ударите.

Подкрепяното от Иран ливанско движение изстреля ракети и по Северен Израел, който граничи с Ливан, тази вечер и експлозия отекна в Тел Авив.

Към момента на тази информация нямаше сведения за пострадали и щети.