Израел продължава ударите си по цели в Иран и в Ливан, съобщи ДПА, като се позовава на израелската армия.

"Израелските сили за отбрана започнаха допълнителна вълна от удари срещу инфраструктура на иранския терористичен режим в Централен Иран", се казва в съобщението, публикувано в платформата Телеграм.

Израелската армия също така обяви, че е ударила цели на свързаната с Иран групировка "Хизбула" в Бейрут.

По-рано израелската армия съобщи за многократни ракетни атаки от Иран срещу Израел.

Сирените прозвучаха отново в Тел Авив и други райони на еврейската държава. Противовъздушната отбрана отново е влязла в действие, съобщи армията в публикация в Телеграм. По-късно въздушната тревога беше отменена.

В неделя Иран обяви, че от началото на бойните действия на 28 февруари е изстрелял най-малко 500 балистични и крилати ракети и повече от 2000 бойни дронове предимно срещу Израел.