Кабина се откъсна от лифт в швейцарски ски курорт, предаде Daily Mail. Най-малко един човек е със сериозни наранявания.

Драматични кадри показват как кабината се спуска по склон в курорта Титлис в централната част на Енгелберг, преобръщайки се няколко пъти пред погледите на ужасени очевидци.

„Просто се откъсна от кабела и започна да се търкаля“, каза свидетел.

Allvarlig liftolycka i Schweiz



I Engelberg-Titlis har en gondol-kabin lossnat från linan, på grund av extremt starka vindar i området just nu.

Minst en person ska vara död efter att kabinen rullat nerför berget. pic.twitter.com/uuByYnyQak — Existenz.se (@Existenzse) March 18, 2026

На снимка се вижда смачканата кабина в подножието на склона. Друга показва спасителната операция, като един човек е отнесен от екипи на спешна помощ.

„Опитваха се да го реанимират около 30 минути. Имаше силен вятър. После имаше рязко дръпване и кабелът се раздвижи. Накрая кабината се разби“, добави свидетелят.

Инцидентът е станал в кантон Обвалден, като на място е изпратен спасителен хеликоптер.