Кабина се откъсна от лифт в швейцарски ски курорт, предаде Daily Mail. Най-малко един човек е със сериозни наранявания.

Драматични кадри показват как кабината се спуска по склон в курорта Титлис в централната част на Енгелберг, преобръщайки се няколко пъти пред погледите на ужасени очевидци.

„Просто се откъсна от кабела и започна да се търкаля“, каза свидетел.

 

 

На снимка се вижда смачканата кабина в подножието на склона. Друга показва спасителната операция, като един човек е отнесен от екипи на спешна помощ.

Опитваха се да го реанимират около 30 минути. Имаше силен вятър. После имаше рязко дръпване и кабелът се раздвижи. Накрая кабината се разби“, добави свидетелят.

Инцидентът е станал в кантон Обвалден, като на място е изпратен спасителен хеликоптер.

