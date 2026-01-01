С динамичен показ на способности и историческа беседа „Специалните сили на България – 83 години дълг, чест, родолюбие“ Съвместното командване на специалните операции (СКСО) отбеляза 83 години от сформирането на Парашутната дружина и създаването на българските Специални сили. Церемонията бе на територията на командването в район „Източен" в Пловдив.

Това, което промени войната, е технологията и Силите за специални операции като всички останали въоръжени сили трябва да се адаптираме към технологията - да я използваме и да се защитаваме от нея, каза пред журналисти командирът на СКСО бригаден генерал Божидар Бойков.

Той посочи, че Специалните сили имат нужда от съвременно въоръжение, комуникационни средства, средства за наблюдаване и разузнаване и безпилотни автономни системи - дронове. Решенията за финансирането на проектите обаче трябва да се вземат от държавата, допълни генералът, предаде кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова.

Желанието и мотивацията трябва да са водещите фактори за кандидатите да се включат в редиците на елитните войници от СКСО, каза ген. Бойков. Той посочи, че недостиг на кадри има навсякъде и въпреки че за Специалните сили има много кандидати, голяма част от тях се отказват в процеса на подготовка или отпадат по медицински причини.

Приемът зависи от бъдещия бюджет и какви ресурси ще бъдат отпуснати, допълни той.

Ген. Бойков припомни, че създаването на елитната войска е направено по изключителен начин, чрез подбор сред 5000 кандидати, от които са избрани 300. Те са обучавани от най-добрите инструктори по онова време в Германия и когато се връщат в България, те се прибират с най-съвременното въоръжение, каза генералът. По думите му това е рецептата как се изгражда елитно формирование.

По повод годишнината от името на министъра на отбраната, началника на отбраната и командира на СКСО бяха наградени военнослужещи.

Празникът започна с благодарствен молебен за здраве и поднасяне на венци и цветя на паметната плоча на загиналите герои-парашутисти пред параклиса „Св. Йоан Рилски Чудотворец“ на територията на военното формирование.

Посетителите имаха възможност да наблюдават динамичен показ на способности и представеното въоръжение, бойна и специална техника и екипировка на Специалните сили на Българската армия.

От 17:30 ч. на пл. „Стефан Стамболов“, пред сградата на Община Пловдив, Военният духов оркестър на СКСО ще изнесе тържествен концерт по повод годишнината.