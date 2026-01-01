Актьорът Иво Аръков опроверга твърденията, че е получил близо над 400 000 евро в последните дни на кабинета "Желязков" и на Мариан Бачев като министър на културата. По-рано се появи информация, че фирмата, чийто управител е самият Аръков, е получила сумата за "създаване и промотиране на авторски песни" от Национален фонд "Култура"

Аръков публикува видео в социалните мрежи, че сумите не са верни, нито историите. По думите му това "оронва престижа" му.

"Ако искате да дойдете на мое участие, да гледате моите филми или да чуете новата ми песен, следете моите социални мрежи, защото не съм част от единствения музикален лейбъл в България", обясни той.

Видеото е придружено с текст "Очаквайте моя детайлен отговор. Всички ще бъдат запознати с фактологията", споделя Аръков.