Украинската делегация, водена от секретаря на Съвета по национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров и придружавана от служители от икономическия екип на правителството, започна срещата си в Женева с американската делегация, предаде Укринформ.

„Днес в Женева продължаваме работата си в рамките на преговорния процес. Двустранната среща с американската делегация започна – с (пратениците на американския президент) Стив Уиткоф и Джаред Къшнър“, написа Умеров в публикация в „Телеграм“.

Той добави, че от украинска страна участват и Давид Арахамия, Олексий Соболев и Дарина Марчак. По думите му заедно с икономическия екип на правителството делегацията задълбочено ще разгледа пакета за просперитет – механизмите за икономическа подкрепа и възстановяването на Украйна, инструментите за привличане на инвестиции и рамките за дълготрайно сътрудничество.

Умеров също така планира, заедно с Арахамия, да обсъди подготовката за следващия кръг от тристранните преговори с Русия. „Необходимо е да синхронизираме позициите си преди този етап“, каза той.

Украинската делегация възнамерява да продължи работата по въпроса за размяната на военнопленници. „Важен въпрос е хуманитарният, но и този за евентуални бъдещи размени. Очакваме конкретни резултати по отношение на връщането на наши граждани“, заяви Умеров и добави, че ще съобщи за резултатите след приключването на срещата.

По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски заяви, че разговорите с американската делегация в Женева ще засегнат не само слагането на край на войната, но и икономическото сътрудничество със САЩ.