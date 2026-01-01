/ БГНЕС

Народните представители изслушаха в пленарна зала служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев във връзка с информации за оказван натиск по случая „Петрохан“.

"Очевидно е, че има уплашени хора, които ме атакуват, защото не искат аз да науча истината по случая "Петрохан". Политическите и медийните спекулации за мои кадрови решения по отношение на работещите по случая се развиха още часове, след като поех поста като вътрешен министър. Проведох разговори с екипите, които работят по разследването, още в понеделник. Заявих ясно, че тиражираните информации за намерения да уволнявам разследващите екипи, да образувам дисциплинарни производства или да премествам служителите от екипа на други длъжости или в други дирекции, не отговарят на истината. Че не съм поставял въпроса за търесене на дисциплинарна отговорност  - това беше потвърдено и от присъствалия на срещата в понеделник Николай Бонев - зам.-директор на дирекция "Инспекторат". Уверих служителите в това, което ще кажа и пред вас - по никакъв начин не съм намесвал и няма да се меся как разследващите полицаи да водят разследването, кои доказателства да кредитират, кои версии да поддържат или да изключат. Не аз, а други, още преди да бъде разкрито второто убийство може би самоубийство, други избързаха да кажат тяхната версия, да дават кино идеи какво се е случило, да засягат богословска тематика - дали нещо е богоугодно", категоричен бе Дечев.

Той посочи, че единственото нещо, което е искал от хората, с които се е видял в понеделник, е било пълно и всестранно разследване и по двата случая - в хижа "Петрохан" и под връх Околчица, както и да разкрият обективната истина и да работят по всички възможни версии, тъй като напрежението сред обществото е огромно и върлуват различни версии.

"Обществото е под огромно напрежение. В интернет, в социалните мрежи, включително по радио и телевизия можем да чуем всякакви конспиративни теории. Преди два дни се чу, че има и злато във Врачанския Балкан", допълни МВР министърът и заяви, че изпълнявайки тази длъжност има правото да се запознае с всичко онова, което се случва в повереното му ведомство.  

Той обясни, че се е запознал с доклада на Инспектората на МВР и са констатирани сериозни пропуски още в оперативната работа, преди да се стигне до трагедиите. 

"Има случаи, в които оперативен работник от ГДБОП, "Киберсигурност" се е срещал с хора, които имат връзка с убитите, водил е беседи. Няма докладни записки за тези беседи и трябва да разчитаме на неговата памет какво се е случило", посочи Емил Дечев. 

Министърът каза, че единствените служители в МВР, на които той не може да дава никакви заповеди и нареждания, са разследващите полицаи. "Аз с разследващи полицаи не съм се срещал, така че всичко друго казано е невярно", категоричен бе той. 

Законът за МВР казва, че министърът провежда държавна политика по противодействие на престъпността, определя стратегически приоритети и задачи, свързани с дейността на МВР и отговаря за изпълнението им, получава информация за исканите и ползваните от МВР специални разузнавателни средства, припомни още Дечев. 

Наказателно-процесуалният кодекс (чл.196 ал.1) изрично предвижда, че само и единствено прокурор може да отстранява полицай от разследването и да го дава на друг разследващ полицай. Не може да го прави министърът на вътрешните работи, заяви Дечев, отговаряйки на въпрос от Божидар Божанов („Продължаваме промяната – Демократична България“) кой ръководи разследването по случая „Петрохан“ и какви правомощия има министърът.

Често прокуратурата обича да казва, че тя е господарят на досъдебното производство - не е министърът на вътрешните работи, нито министърът на правосъдието, такъв е наблюдаващият прокурор, а над него стоят неговите ръководители и най-отгоре е главният прокурор, каза Дечев.

Според чл. 46 ал. 1 от НПК се казва, че прокурорът ръководи и надзирава досъдебното производство. В чл. 46 ал.2 се казва, че прокурорът може да извършва и лично разследване или от части действие по разследване, както и че прокурорът може да отстранява допуснатите нарушения от разследващите органи, включително и разследващите полицаи, обясни той.

Емил Дечев добави, че само прокурор може да изземва дело от една прокуратура и да го дава на друга и да изземва дело от един разследващ полицай и да го дава на друг, както и може да отменя определени постановления на разследващ полицай, ако е преценил, че са налице съществени процесуални нарушения. Само прокурор на основание на чл.197 от НПК може да отменя постановление на разследващ полицай по лична инициатива или по сигнал на гражданин, страна или защита и неговото постановление не подлежи на постановление, посочи министърът. 

"Дори и да предположим, че съм искал по някакъв начин да променя хода на разследването, да се откаже от една версия и да тръгне по друга – това не мога да го постигна, защото прокурорът с неговите задължителни указания винаги ще държи курса на делото. В начина, по който ще се води разследването, наблюдаващият прокурор е длъжен да изпълнява методическите указания, дадени от главния прокурор. Министърът на вътрешните работи нито може да осъществява надзор за законност върху досъдебното производство, нито може да дава указания", добави Дечев.

