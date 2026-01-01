Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Европейският съюз ще помогне за възстановяването на повреден петролопровод, по който се доставя руски петрол към Унгария, след като Будапеща обвини Киев, че забавя ремонтите в рамките на нарастващ спор.

„ЕС предложи на Украйна техническа помощ и финансиране. Украинските власти приеха тази помощ“, посочи фон дер Лайен в изявление, публикувано заедно с писмо за приемане от украинския президент Володимир Зеленски.

„Европейски експерти са на разположение незабавно“, допълни тя.