Унгарският премиер Виктор Орбан обвини днес Украйна, че планира да дестабилизира унгарската енергийна система, и нареди разполагането на войници и оборудване за защита на критичната инфраструктура, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че действията му изострят допълнително спора с Украйна за прекъсването на доставките по петролопровода „Дружба“, по който се транспортира руски суров петрол до Унгария и Словакия.

И двете страни обвиняват Киев за продължителното спиране на доставките за рафинериите им. Киев твърди, че прекъсването е причинено от руски удар с безпилотен летателен апарат по тръбопроводна техника в Западна Украйна.

Украинското външно министерство засега не е отговорило на запитването на Ройтерс за коментар по темата.

Путин: Подготвят се взривове на „Турски“ и „Син поток“

Орбан, в изявление във видео на страницата си във „Фейсбук“, повтори, че спирането на „Дружба“ е по „политически, а не технически причини“, и заяви, че разузнавателни доклади сочат възможно по-нататъшно нарушаване на енергийната система на Унгария. „Виждам, че Украйна подготвя по-нататъшни действия за нарушаване на функционирането на унгарската енергийна система“, заяви той. „Затова разпоредих засилване на защитата на критичната енергийна инфраструктура. Това означава, че ще разположим войници и оборудване, необходимо за отблъскване на атаки в близост до ключови енергийни съоръжения“.

Унгария и Словакия поддържат връзки с Москва и не са съгласни с партньорите си от Европейския съюз по отношение на военната подкрепа за Украйна в борбата ѝ срещу руската инвазия.

В понеделник Будапеща блокира нов пакет от санкции на ЕС срещу Русия в отговор на прекъсването на доставките на руски петрол.

Орбан определи предстоящите парламентарни избори в Унгария на 12 април като труден избор между „война или мир“, като заяви, че опонентите му ще въвлекат страната във войната, която бушува в съседна Украйна.