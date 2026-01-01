Над 4400 български и чуждестранни ловци са ловували по линията на организиран ловен туризъм. Тези, реализирани през 2025 г. дейности, са с приход в размер на близо 3,8 милиона евро. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните инж. Николай Василев по време на официалното откриване на Международното изложение "Природа. Лов. Риболов" и Специализираната изложба "Цветна пролет" в Международен панаир Пловдив.

Инж. Василев посочи, че на изложенията се представят най-модерните и иновативни решения за опазване и развитие на природните ресурси, за разумното и отговорно използване на националните природни богатства. По негови думи изложбата "Природа. Лов. Риболов" дава възможност на специалистите в горското, ловното и рибното стопанство от държавния, общинския и частния сектор да обменят мнения и идеи и да споделят добри практики.

"Държавните ловни стопанства в частност нагледно показват отличните екстериорни и трофейни качества на дивеча и уникалността на българската природа. Анализът показва, че във всички ловни стопански райони през изминалата година има стабилни дивечови популации. България остава лидер по отношение на трофейните качества на дивеча, което ни дава основание да инициираме разговори за организиране на световно Експо през 2031 година", заяви още заместник-министърът.