В Иран днес ще се състои погребението на влиятелния ръководител на службите за сигурност Али Лариджани, който бе убит при удар в хода на военната операция на САЩ и Израел срещу Ислямската република, предаде Франс прес.
Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че конфликтът ще бъде продължителен и унищожителен.
Върховният съвет за национална сигурност на Иран потвърди вчера смъртта на своя ръководител Али Лариджани.
The mastermind of the Iran massacre Ali Larijani will be buried alongside his son, Dr. Morteza Larijani today pic.twitter.com/ZyeLdjxQYg
The mastermind of the Iran massacre Ali Larijani will be buried alongside his son, Dr. Morteza Larijani today pic.twitter.com/ZyeLdjxQYg— Open Source Intel (@Osint613) March 18, 2026
Погребалната церемония в Техеран започва в 14 ч. местно време (12:30 ч. българско), съобщиха иранските агенции Фарс и Тасним. Заедно с Лариджани ще бъде погребан и командирът на паравоенните сили "Басидж" Голамреза Солеймани, чиято смърт също бе потвърдена вчера.
Iran buries two of its biggest figures after Israel kills Larijani and Basij chief in airstrikes— Washington Eye (@washington_EY) March 18, 2026
Senior security boss Ali Larijani and Gholamreza Soleimani, commander of Iran’s Basij paramilitary force, were confirmed killed in Israeli strikes a significant blow to Tehran’s… pic.twitter.com/uvAgeWPo3G
Лариджани и Солеймани са поредните представители на иранските власти, убити от САЩ и Израел. Част от този списък е и покойният върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей, който загина в първия ден на войната - 28 февруари.
Междувременно ливанското министерство на здравеопазването съобщи, цитирано от АФП, че при израелски удари по гъстонаселени квартали на ливанската столица Бейрут днес за загинали 12 и са били ранени 41 души.