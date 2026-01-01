Върховният национален съвет за сигурност на Иран потвърди смъртта на своя ръководител Али Лариджани, след като Израел заяви, че го е убил при въздушен удар. В изявлението на съвета се добавя, че синът му и неговите охранители, също са загинали заедно с него.

„След цял живот борба за напредъка на Иран и Ислямската революция, той в крайна сметка постигна дългоочакваната си цел, откликна на божествения призив и с чест достигна сладката благодат на мъченичеството в окопа на службата“, се добавя в съобщението.