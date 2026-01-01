Иран обеща отмъщение, докато подготвяше погребението на шефа на службите за сигурност Али Лариджани, изстрелвайки вълна от ракети срещу Израел и същевременно съобщи за нови израелско-американски удари по територията на Ислямската република.

През нощта залп от ирански ракети уби двама души в близост до израелския търговски център Тел Авив. Иранските медии съобщиха, че седем души са загинали при удари в западната провинция Лорестан – данни, които АФП не можа да потвърди.

Беше съобщено и за смъртоносни атаки в Ливан, който беше въвлечен във войната в Близкия изток от подкрепяната от Иран Хизбула. Министерството на здравеопазването съобщи, че израелските удари в центъра на Бейрут са убили най-малко 12 души.

Лариджани е най-известната фигура от Ислямската република, убита откакто Израел и САЩ започнаха атаките си срещу Иран на 28 февруари с вълна от удари, които отнеха живота на върховния лидер аятолах Али Хаменей и предизвикаха война в Близкия изток.

Според иранските информационни агенции „Фарс“ и „Тасним“ погребенията на Лариджани и на друга влиятелна фигура, убита от Израел – Голамреза Солеймани, шефът на паравоенната сила „Басидж“, ще се състоят от 12:30 българско време в Техеран.

Не е сигурно обаче дали погребенията ще се състоят – погребението на убития аятолах трябваше да се състои няколко дни след смъртта му, но по-късно беше отложено за неопределено време.

Въпреки това информационната агенция „Мехр“ публикува снимка на ковчега на Лариджани, върху който е поставена негова снимка и който е покрит с иранското знаме, до този на сина му, чиято смърт също беше обявена.

Влиятелната Иранска революционна гвардия заяви, че е изстреляла ракети към централната част на Израел в отговор на смъртта на Лариджани и предупреди, че предстоят още удари.

„Чистата кръв на този велик мъченик ще бъде източник на чест, сила и национално пробуждане срещу фронта на глобалната арогантност“, се казва в изявлението.