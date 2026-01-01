Семейството на 15-годишното момче, което намери смъртта си под връх Околчица, заедно с 23-годишния Николай Златков и спелеолога и инструктор Ивайло Калушев, обяви, че е решило да сложи край на „безпрецедентната вълна от спекулации, неверни твърдения и откровени клевети, които петнят паметта на едно невинно дете и задълбочават страданието на неговите близки“.

В писмо до медиите относно съдебно-медицинските факти се казва, че по тялото на момчето няма следи от сексуално посегателство – нито към момента на настъпване на смъртта, нито в какъвто и да е период преди това. „Всякакви внушения в обратната посока са не само лъжа, но и жестоко посегателство върху честта на нашето дете“, категорично е семейството.

По въпроса за коментираните финансови злоупотреби семейството казва, че никога не са искани или вземани пари под каквато и да е форма, свързана с неговите убеждения или занимания.

Относно социалния живот на детето, той бил „интегриран млад човек“. „Посещаваше училище, поддържаше социални контакти с връстници и живееше пълноценен живот, съобразен с неговата възраст“, казва семейството.

Относно духовните му търсения, близките му казват, че момчето е обучавано в принципите на будизма – едно от най-големите световни духовни течения, изповядваща мир, състрадание и етика. Опитите това да бъде представено като нещо „подмолно" или „сектантско" са проява на дълбоко непознаване на световната култура, посочват те.

В писмото се казва още: „Изказваме своето пълно удовлетворение от решението за обединяване на разследванията и определянето на прокурорски екип от Софийска окръжна прокуратура. Изразяваме безрезервно доверие в безпристрастността, професионализма и личните качества на определените прокурори“.

Близките са предприели следните стъпки:

„Подали сме официално искане лицето Валери Андреев да бъде призовано като свидетел и на същия да бъдат направени медицински прегледи и комплексна психиатрична експертиза относно неговите твърдения. Изискали сме и проверка на всички финансови документи за дарения от семейство Андрееви към Ивайло Калушев.

Поискали сме официално съдействие от най-авторитетните теолози по будизъм в Европа и САЩ. Към момента очакваме тяхното финално съгласие, за да бъдат конституирани като ad-hoc вещи лица по делото. Целта е да се предостави компетентна и обективна научна експертиза, която да изключи всякакви спекулативни интерпретации на духовните занимания на детето.“

Семейството се обръща към обществеността и медиите с молба да осигурят необходимия медиен комфорт, за да може прокурорският екип да си свърши работата необезпокоявано. „Настояваме за незабавно прекратяване на употребата на квалификации като „педофилия" и „секта". Ще търсим правата си по съдебен път срещу всеки, който петни паметта на детето“, категорично е семейството.

То апелира и за „елементарна човешка етика към чувствата на семейството и най-вече към майката“ и настоява снимките на детето да бъдат свалени от всички платформи, които нямат изричното ни съгласие.

„Вече сме подали молба до прокуратурата за разрешение за публично оповестяване на цялата съдебно-медицинска експертиза, или части от нея, с което публикуване да се сложи край на всякакви спекулации по въпроса, като едновременно с това информираме, че предприемаме стъпки за организирането на достойно изпращане на нашия син и брат в последния му път“, завършва писмото на скръбното семейство.