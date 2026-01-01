Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента на република България за издаване на указ, с който да назначи полковник Методи Орлов на длъжността „Командир на 3-та авиационна база“, считано от 01.04.2026 година.

Кабинетът предлага също полковник Атанас Георгиев да бъде назначен на длъжността „Командир на 61-ва механизирана бригада“ и да бъде удостоен с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 10.04.2026 година.

Министерският съвет прие и Решение за предложение до Президента на република България за издаване на указ, с който да освободи бригаден генерал Маргарит Михайлов от длъжността „Командир на 61-ва механизирана бригада“ и от военна служба, считано от 10.04.2026 г., поради упражнено право на пенсия, на основание чл. 162, ал. 1, т. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.