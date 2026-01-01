Разбиха две оранжерии с марихуана и спипаха незаконно оръжие при спецакция в Русенско, съобщиха от полицията.

На 16 март в централната част на Русе е спрян за проверка 41-годишен шофьор. Водачът е тестван за употреба на алкохол и наркотици, като резултатите са отрицателни.

ОД на МВР-Русе

При претърсване в частен имот в село Пиргово, са открити боен пистолет и боеприпаси за него, притежавани без надлежно разрешение.

В прилежаща постройка към имота е установена оборудвана оранжерия, в която са открити 65 растения марихуана, както и технически средства и съоръжения, предназначени за тяхното отглеждане.

ОД на МВР-Русе

Разследването е продължило и на адрес в Русе, в района на жк. „Мидия Енос“, където е разкрита втора оранжерия. В жилището са установени 108 растения марихуана - 64 в процес на отглеждане и 44 в стадий на сушене. Иззети са и специализирани съоръжения за отглеждане, сушене и обработка на наркотични вещества.

ОД на МВР-Русе

Намерени са и допълнителни веществени доказателства, включително пособия за разфасоване и мобилни комуникационни устройства, имащи отношение към разследваната престъпната дейност.

ОД на МВР-Русе

Мъжът е задържан и под ръководството на прокуратурата се води разследване.