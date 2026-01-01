След края на днешната криза в Близкия изток трябва открито да обсъдим въпроса за британските бази в Кипър с правителството в Лондон, каза днес кипърският президент Никос Христодулидис на среща с журналисти в Брюксел.

Присъствието на британските бази е останка от колониализма, коментира той. С днешното правителство в Лондон имаме най-доброто сътрудничество от обявяването на независимостта на Кипър през 1960 г., добави президентът.

По неговите думи ключът за решаването на въпроса с разделението на острова е в ръцете на Турция. Той съобщи, че обмисля да покани турския президент Реджеп Ердоган на насрочената за април среща на лидери на държави от ЕС и от Средиземноморието. Кипърският президент уточни, че е помолил свои колеги в Европейския съвет, които са в добри отношения с Анкара, да проверят предварително настроенията за подобна възможност. Не искам да изпращам покана, която би била отхвърлена, засега отговорите (от Анкара) не са положителни, каза Христодулидис, цитиран от кореспондента на БТА Николай Желязков.

Британската база в Кипър е ударена от дрон

Той подчерта, че въпреки инцидента с иранския удар с дрон по британска база в Кипър островът остава спокойно и сигурно място, а условията за туризъм не са се променили. Кипърците никога няма да забравят съпричастието на Гърция, Франция, Италия, Испания и Нидерландия, които откликнаха веднага на моята молба за съдействие след атаката, добави президентът.

По неговите думи Украйна е най-важният въпрос за ЕС днес, а кризата в Близкия изток създава възможност за постигане на европейска независимост. Кризите не трябва да променят нашата посока, тя трябва да се определя от нас и е ясна - самостоятелен ЕС, открит за света, обобщи Христодулидис.