Близо година след жестокото убийство на 18-годишната Магдалена Русева в Хасково, прокуратурата внесе обвинителен акт срещу Иван Костов. Според разследването той е умъртвил момичето по особено мъчителен начин, а след това е направил опит да прикрие следите си.

Окръжната прокуратура в Хасково внесе обвинителен акт срещу 18-годишния Иван Костов за убийството на Магдалена Русева – случай, който предизвика сериозен обществен отзвук през 2025 година.

Според обвинението престъплението е извършено на 26 април 2025 г., когато Костов е бил на 17 години. Въпреки непълнолетието си, той е могъл да разбира и контролира действията си, посочват от прокуратурата.

Двамата се познавали – били ученици в едно и също училище и известно време работили заедно като сервитьори. Поддържали приятелски отношения.

В нощта на убийството Костов убедил момичето да отиде с него в къща на негов близък в Хасково. Първоначално с тях имало и трето лице, но по-късно двамата останали сами.

Между тях възникнал конфликт, след като Магдалена не искала да се говори, че е била в къщата с него. По време на спора тя дори на шега го заплашила с отвертка.

По данни на разследването младежът я ударил в лицето, след което тя паднала на пода. Тогава той взел текстилна връзка и я стегнал около врата ѝ. Момичето се опитало да се съпротивлява, но не успяло.

Според съдебномедицинската експертиза смъртта е настъпила вследствие на задушаване, като жертвата е изпитала силни болки и страдание.

След това Иван Костов направил опит да прикрие извършеното – изхвърлил дрехите на момичето в контейнер, а тялото ѝ поставил в бидон, който преместил и изоставил в необитаема къща.

В хода на разследването са разпитани свидетели, събрани са веществени доказателства и видеозаписи, както и експертизи.

Обвиняемият е с мярка „задържане под стража“ и се намира в затвора. Предстои делото да бъде разгледано от Окръжния съд в Хасково.