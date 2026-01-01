Властта предлага програма за компенсиране на увеличените цени на горивата за физически лица – 20 евро месечно. Средствата ще бъдат предоставяни чрез Агенцията за социално подпомагане. Това обяви Хасан Адемов на заседание на Министерския съвет.

Припомняме, че на 15 март служебният премиер Андрей Гюров обяви пред журналисти, че правителството предприема спешна мярка срещу високите цени на горивата, като хората ще бъдат подпомогнати финансово, това заяви

При какви условия ще се отпуска помощта?

Право на тази подкрепа имат физически лица, на които средния брутен месечен доход е по-малък или равен на 652,41 евро, което представлява два пъти линията на бедност за 2025 г.

Средно месечният доход за 2024 година трябва да бъде по-малък или равен на 537,88 евро, което представлява два пъти линията на бедност за 2024 година.

"Данните за 2024 година се налага, защото все още продължава кампанията за данъчни декларации", обяви министърът.

Физическите лица трябва да притежават превозно средство на свое име, да са съсобственици или да са лизингополучатели.

Извънредна мярка заради скъпите горива: държавата готви помощ за хората

Кога ще бъде активирана мярката?

Месечната компенсация ще стартира, ако три поредни дни цените на масовите горива достигнат нива от над 1,60 евро за литър по данни на НАП. "Това представлява приблизително 20% увеличение на цените на дребно", заяви той.

Срокът за предоставянето на тази подкрепа е 30 юни 2026 година. Министърът отново уточни, че мярката е временна.

Мярката се очаква да обхване над 1 млн. потребители.

Средствата ще бъдат осигурени от удължителния бюджет.

Три са основните елементи на тази мярка за компенсация на хората, това заяви финансовият министър Георги Клисурски.

„На първо място, помощта ще подкрепя най-нуждаещите се. На второ място, тази помощ ще се получа бързо и лесно. На трето място мярката ще бъде активна, само когато има истинска необходимост“, посочи Клисурски.

Той обясни, че за тази мярка е използван подоходен критерий.

По думите на финансовия министър не е справедливо хора, които имат доход до два пъти линията на бедност, да получават същата отстъпка, както и хора, които получават заплата или доходи от около 5000, например. Затова и сега тази мярка е насочена само към най-нуждаещите се, повтори той.

Хората ще получават тази подкрепа директно на банковите си сметки, благодарение на системата на Агенцията за социално подпомагане (АСП).

„Тези, които вече получават и други помощи през Агенцията, няма да има нужда да правят абсолютно никакви допълнителни действия. Докато тези граждани, които не са получавали помощ от Агенцията, ще трябва да попълнят заявление онлайн или в офисите на АСП“, обясни финансовият министър.

Той заяви, че властта ще следи зорко за цените на горивата през касовите бележки, които НАП получава, в реално време.

„Дори цените на колонките за изглеждат много високи, да следим реално какво гражданите плащат реално на касата. Защото все пак много вериги бензиностанции дават отстъпки, имат лоялни програми и дори на колонката да пише висока сума, след това на касата е важно какво плащаме. Ние ще следим тези цени и какво всъщност се плаща ежедневно и когато в три последователни дни тези цени надвишават 1.60 евро, тогава ще започнем тази мярка за подкрепа. Веднъж, започвайки я за първия месец, ще преценим дали да продължим мярката и за втори месец, ако през изминалия месец цените са останали над 1.60 евро. Ако цените са паднали под 1.60 евро, тогава помощи втори месец няма да се изплащат“, посочи още министър Клисурски и уточни, че към момента цените за дизела е 1.50 евро на литър, а за бензин 95 – 1.35 евро.