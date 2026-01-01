Районен съд Кюстендил наложи ефективни наказания „лишаване от свобода“ за срок от по 3 месеца и наказание „пробация“ за срок от 6 месеца на трима обвиняеми от град Кюстендил.

Те се признаха за виновни в опит за отнемане на чужди движими вещи – соларен кабел с дължина 4 500 м и 200 броя конектори на обща стойност 8 099 лв., собственост на фирма „А….“ ЕООД. Деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини. Имуществените вреди са възстановени.

Осъдиха двама мъже за кражба на електрически кабел

Р. Я. (43 г.) и Ю. Д. (45 г.) са осъждани и извършили престъплението в условията на опасен рецидив. Двамата ще изтърпят ефективните си наказания „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим.

Третият обвиняем, Б. Р. (29 г.), не е осъждан. Той ще изтърпи наказание „пробация“, включваща задължителна регистрация по настоящ адрес и периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца.

Одобрените споразумения имат последиците на влязла в законна сила присъда. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.