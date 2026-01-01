Двама мъже на 48 и 38 години ще лежат в затвора за кражба на внушително количество електрически кабел – цели 830 метра, оценени на близо 27 хиляди лева. Присъдите им бяха постановени от Софийския районен съд след внесени обвинителни актове от прокурор при Софийската районна прокуратура.

Кражбата е извършена в ранните часове на 9 януари 2024 г. – между 2:50 и 3:20 през нощта. Тогава двамата обвиняеми, с инициали Т.Й. и Т.Г., проникнали в двора на обект на телекомуникационен оператор в София. За да влязат вътре, те срязали част от оградата, а след това натоварили откраднатия кабел в товарен автомобил „Пежо“ и напуснали мястото.

Оказва се, че и самият автомобил не е бил техен – малко преди кражбата Т.Г. го отнел противозаконно от неохраняем паркинг в столицата.

Случаят далеч не е първи за двамата. Те са действали в условията на опасен рецидив, тъй като вече са били осъждани на лишаване от свобода за подобни престъпления. По случая са водени две досъдебни производства, в рамките на които са извършени експертизи и са разпитани свидетели. Разследването е приключило с внасяне на обвинителни актове в съда.

След като разгледаха доказателствата, състави на Софийския районен съд признаха Т.Й. и Т.Г. за виновни по повдигнатите им обвинения. По-възрастният от тях – Т.Й. – получи присъда от 2 години лишаване от свобода, която ще изтърпи ефективно при първоначален строг режим. За Т.Г. наказанието е още по-тежко – 2 години и 6 месеца затвор, също при първоначален строг режим.

Присъдите не са окончателни и могат да бъдат обжалвани пред Софийския градски съд.