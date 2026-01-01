Управлението на Концертна зала да бъде прехвърлено на Община Пловдив - това ще поиска местната администрация от държавата, а причината е довършването на ремонта на залата на пл. „Централен“ 1.

Новината обяви кметът на града Костадин Димитров на пресконференция в Община Пловдив, в която участие взеха още заместник-кметът по строителство инж. Хакъ Сакъбов, заместник-кметът по култура Пламен Панов, директорът на Държавна опера Пловдив Диан Чобанов и представители на ръководството на културната институция и профсъюзите, съобщиха от Общината.

Градоначалникът поясни, че вече е постигнато принципно съгласие с Министерство на културата (MK) на среща с участието на всички страни. За стартирането на действия по прехвърлянето като първа стъпка предстои общинската администрация да внесе предложение чрез Общинския съвет до МК за стопанисване на Концертна зала. „Поемаме тази отговорност, за да сме сигурни, че ремонтът ще бъде доведен до край“, коментира кметът Димитров.

По думите му след предоставянето на залата за управление Общината ще стартира обществена поръчка на инженеринг, а всички изисквания по нея ще бъдат съгласувани с Опера Пловдив. Договорът с фирмата изпълнител е прекратен от МК и на практика процесът започва начисто.

Директорът на Държавна опера-Пловдив изрази надежда, че смяната на стопанина ще сложи край на дългогодишното чакане. „През последното десетилетие станахме свидетели на десет смени на министри на културата, което попречи на приемствеността и завършването на залата.

Изказвам огромна благодарност към Община Пловдив за партньорството и за това, че застава зад нас в този критичен момент. Тази подкрепа е жизненоважна за артистите и за нашата вярна публика“, заяви директорът на операта маестро Диан Чобанов.

Реконструкцията на Концертна зала започна през ноември 2023 г. от фирма „Заечки“ ЕООД. По препоръка на надзорната фирма обаче беше спряна през септември 2024 г.

Средствата за ремонта са осигурени от държавата, предстои да се направят преизчисления и да се определи точният обем на оставащите дейности и необходимото финансиране, което държавата ще прехвърли на Общината.

„Всички сметки ще правим заедно с Държавна опера-Пловдив. Поемаме нелека задача, но имаме ясна цел - да имаме завършена и работеща Концертна зала“, подчерта градоначалникът.

Концертна зала е от ключово значение за културната идентичност на Пловдив. Тя е единственото пространство в града с професионални акустични характеристики, способно да приюти мащабни симфонични продукции.

Нейното възстановяване е не просто строителна задача, а кауза за запазване на престижа на Пловдив като водеща културна столица. Общината и Операта се обединяват около общата цел - Пловдив отново да има модерно и работещо концертно пространство в най-кратки срокове.