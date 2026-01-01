Депутатите приеха на второ четене удължителния закон за бюджета.

По време на заседанието служебният министър на финансите Георги Клисурски призова парламентът да приеме удължаването на бюджета във вид, който да запазва финансовата стабилност на страната.

Спор в пленарната зала предизвикаха предложенията, направени от депутати между първо и второ четене във връзка с преходните остатъци на общините.

Законът за публичните финанси регламентира, че дефицитът не трябва да надвишава 3% от БВП. За съжаление, с направените предложения между първо и второ четене, които са приети вчера от бюджетната комисия, дефицитът може да набъбне с над 1% от БВП, посочи министърът. Няма как и вълкът да е сит, и агнето да е цяло, обърна се той към народните представители. Няма как едновременно да се приемат всички ваши предложения за допълнителни разходи и да се запази финансовата дисциплина на страната, особено когато дефицитът в закона, който сега се удължава, вече е на тавана от 3 %. Сега вие предлагате "дефицитът да пробие този таван и да изхвърчи от къщичката", каза Георги Клисурски. Затова призовавахме да се приеме така предложеният законопроект с минимални изменения и без големи допълнителни разходи. Така или иначе сега държавата ще трябва да извършва допълнителни разходи заради повишението на цените на енергийните ресурси, посочи той. Клисурски призова да не се изкарва България извън добрата финансова дисциплина.

Йордан Цонев ("ДПС-Ново начало") посочи, че тук не става въпрос за пробиване на дефицита, а за някои належащи разходи, които трябва да се направят предвид на това, че редовен бюджет се очертава да бъде приет през юни и то в оптимистичния сценарий. Има основания да смятаме, че тези предложения не са безсмислени и не подкопават финансовата стабилност, каза той. Още повече, че от "ДПС-Ново начало" припознахме два типа предложения - на общините и на асоциацията на търговските банки и направихме само едно собствено, добави той. Защо не можем да говорим за дефицит в удължителния закон – защото нямаме приходна част, имаме разходна и приходите колкото миналата година. Ако ние се базираме на приходите от миналата година, без да имаме увеличение от миналата година, служебният министър на финансите е прав – ще пробием 3-процентния дефицит, но ако имаме нови шест милиарда приходи, а ние трябва да имаме повече, ние няма да пробием нищо, коментира Цонев.

Мартин Димитров от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) коментира, че вече няма и един човек в ГЕРБ, който да настоява за фискална стабилност. Според него сега ДПС са заели една крайно лява позиция и внасят предложения за допълните разходи през общините. Той попита служебния министър колко е конкретното число на преходните остатъци на общините. Имаше компромис от страна на Министерството на финансите, той беше представен на комисия, обаче и това беше отхвърляно от същото управляващо мнозинство, което няма правителство вече – ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН, посочи Димитров. Той призова депутатите да отхвърлят направени предложения между първо и второ четене и да се държат фискално отговорно. Не можем да си позволим такова популистко поведение, защото сметката ще става все по-убийствена, коментира депутатът от ПП-ДБ.

В отговор на Мартин Димитров, министър Клисурски посочи, че към 31 декември 2025 г. преходните остатъци на общините възлизат на 1,120 млрд. евро, от които за местни дейности – 582,6 млн. евро, и за държавни дейности – 537, 5 млн. евро.

Красимир Вълчев (ГЕРБ-СДС) коментира, че няма да има никакво нарушение на финансовата дисциплина. Той посочи, че тук става въпрос за преходния остатък, той може да формира дефицита, но общините няма да могат да го изхарчат. По думите му всяка прогноза, че ще се изхарчат повече от 100-200 млн. евро, е пресилена. Трябва да дадем тази гъвкавост на общините, след като не се сме справили с основната си задача да има редовно правителство и редовен бюджет, заяви Вълчев.

Обвиняват се тук ПП-ДБ и ГЕРБ за това, че е нарушена фискалната дисциплина, това беше напълно очаквано, коментира Димо Дренчев ("Възраждане"). Ако искахме фискална дисциплина, не трябваше да събаряме Валутния борд, посочи той. По думите му трите процента дефицит не са някаква свещена крава, никой в ЕС не го спазва, проблемът е за какво отиват тези инвестиции, и това да отиват в чужди оръжейни производители е грешно.

Владимир Георгиев („БСП-Обединена левица“) заяви, че ще подкрепят исканията на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), още повече че не е ясно дали и след изборите на 19 април ще има политическа стабилност. Според него с тези предложения няма да се наруши финансовата стабилност.

Мария Илиева ("Величие") напомни, че това е удължителен закон, който се прилага при липса на редовно правителството и нещата, които се приемат там, трябва да са тези, които са крайно наложителни - подсигуряване на заплати и пенсии и обслужване на външния дълг на България. Тя отбеляза, че по отношение на общините се създава впечатление, че са на командно дишане. Не говорим за едни едва мъждукащи общини, които едвам ще изкарат следващите три месеца, посочи тя.