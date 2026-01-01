Служебният финансов министър Георги Клисурски призова депутатите още следващата седмица да приемат закона за удължителния бюджет поне на първо четене, защото ако това не стане до 31 март държавата няма да може да се разплаща и дори изборите няма да могат да бъдат финансирани.

Това предизвика реакции у политическите лидери.

ГЕРБ-СДС

Борисов: ГЕРБ ще подкрепи удължителния закон за бюджета във вида, в който е внесен

От парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепят удължителния закон за бюджета във вида, в който е внесен от служебното правителство, за да не се допуска блокиране на работата на държавата и да не се създават основания за политически обвинения. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов пред депутати от формацията в обръщение, излъчвано на живо в профила на Борисов във Фейсбук.

ПП

Председателят на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев заяви, че очаква сегашният парламент да приеме т.нар. удължителен закон за бюджета. В края на февруари законопроектът за промени на удължителния закон за бюджета беше внесен в Народното събрание от служебното правителство.

Става въпрос буквално за четири абзаца, няма нищо спорно, каза Василев относно удължителния закон на бюджета. Не мисля, че ГЕРБ искат в средата на предизборната кампания да спрат ключови плащания, коментира той. Законопроектът може да мине много бързо и трябва да мине преди парламентът да се разпусне за предизборната кампания, каза още Василев.