Темата коментира главният икономист на КНСБпредава NOVA. ой подчерта, чее да проведе честни и свободни избори, но е нужно да се удължи още действието на удължителния бюджет. В най-добрия случайдобави експертът. Той подчерта, че това е правенокогато проект за Държавен бюджет беше внесен от служебен кабинет.

Синдикалистът пресметна, че ако изборите са на 19 април, то до края на май не може да се сформира правителство. След това министърът на финансите трябва да внесе бюджета и има минимум шест седмци за приемането му. „Стигаме до септември месец”, каза Костов. Той призна, че това ще е най-трудната задача, която е поставена пред финансов министър от 1990 г. насам, но добави, че всеки, който разбира от управление на публични средства, ще каже, че държавата сега е на свободно падане.

Любослав Костов е категоричен, че ще опита да убеди служебното правителство, че е жизнено важно да се внесе проект за редовен бюджет. По думите му трябва да има разум, защото цените вървят нагоре без икономическа и морална логика и смята, че се слагат огромни надценки. „Има много изкривявания на пазара на труда и на стоковия пазар. В регионите, където има конкуренция, са по-добре нещата. В олигополните структури цените са високи”, обясни Костов.

Той предупреди за евентуална нова стачка в градския транспорт на София заради липсата на допълнителните пари за заплати, които бяха предвидени в последния проектобюджет.