Синдикалистът пресметна, че ако изборите са на 19 април, то до края на май не може да се сформира правителство. След това министърът на финансите трябва да внесе бюджета и има минимум шест седмци за приемането му. „Стигаме до септември месец”, каза Костов. Той призна, че това ще е най-трудната задача, която е поставена пред финансов министър от 1990 г. насам, но добави, че всеки, който разбира от управление на публични средства, ще каже, че държавата сега е на свободно падане.
Любослав Костов е категоричен, че ще опита да убеди служебното правителство, че е жизнено важно да се внесе проект за редовен бюджет. По думите му трябва да има разум, защото цените вървят нагоре без икономическа и морална логика и смята, че се слагат огромни надценки. „Има много изкривявания на пазара на труда и на стоковия пазар. В регионите, където има конкуренция, са по-добре нещата. В олигополните структури цените са високи”, обясни Костов.
Той предупреди за евентуална нова стачка в градския транспорт на София заради липсата на допълнителните пари за заплати, които бяха предвидени в последния проектобюджет.