Вълна от политически реакции предизвика въпросът за държавния бюджет. Три парламентарни сили вече заявиха подкрепа за удължаване на бюджета. Припомняме, че в сряда от „БСП – Обединена левица“ предложиха да се гласува Бюджет 2026.

"Ние сме изключително притеснени за социалната несигурност. Бюджет има внесен в НС, той не е изтеглен", каза Драгомир Стойневи допълни, че ще предложат да има разум да не се правят никакви предложения за бюджета, тъй като той е одобрен от синдикатите и работодателите.

ДПС-Ново начало

Държавата не може да функционира без бюджет - удължен или нов, каза заместник-председателят на парламентарната група на „ДПС – Ново начало“ Искра Михайлова-Копарова пред журналисти в кулоарите на парламента. Според нея удължаване на сегашния бюджет трябва да има във всеки случай.

Дали ще има нов бюджет, гласуване, или дали служебното правителство ще внесе удължаване на бюджета - това са все възможности, добави депутатът.

На въпрос дали от „ДПС – Ново начало“ биха подкрепили предложението на „БСП-Обединена левица" парламентът да разгледа бюджета за 2026 г., внесен от правителството в оставка в края на 2025 г., Михайлова каза, че това е тема, която трябва да бъде обсъдена много внимателно от всяка от групите.

АПС

При очертаващи се парламентарни избори в края на месец април Народното събрание трябва да вземе решение за удължаване на настоящия бюджет. Публичните финанси на държавата трябва да бъдат гарантирани съгласно определения ред в Закона за публичните финанси, каза Хасан Адемов от парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ (АПС). Той посочи, че инициативата трябва да дойде от Министерския съвет. Съгласно Закона за публичните финанси те могат да внасят такива проекти, обясни народният представител.

Адемов уточни, че удължителното действие на бюджет 2025 г. е в рамките на три месеца. До края на месец март изтича срокът, в който Народното събрание прие да бъде удължен бюджетът за 2025 г., допълни той.

Не смятам, че такова решение може да бъде отложено, защото от това зависи функционирането на държавата като цяло. Убеден съм, че ще се намери достатъчно солидно мнозинство, което да подкрепи такъв тип решение, допълни той.

МЕЧ

Удължителният бюджет е единственият вариант за този момент, каза лидерът на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) Радостин Василев пред журналисти в кулоарите на парламента.

Не очаквам служебното правителство да предложи нов бюджет. Очаквам да проведе само избори, коментира още той.

„Правителството в оставка и мнозинството му едвам събра кворум днес, за да приемат промените в Изборния кодекс, така че е твърде вероятно да продължават с временен бюджет, каза още Василев.