Председателят на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ и заместник-председател на Народното събрание Драгомир Стойнев каза пред журналисти, че от формацията предлагат да се гласува Бюджет 2026 в НС.

Коментарът му бе след срещата с президента Илияна Йотова. "Говорихме за нещо много по-важно от това кой да бъде служебен премиер. Йотова няма право на свободен избор", каза той.

"Ние от БСП сме изключително притеснени за социалната несигурност, много граждани се притесняват за своето съществуване, чувстват се изоставени поради липса на бюджет. Бюджет има внесен в НС, той не е изтеглен", каза той. Стойнев каза, че ще предложат да има разум да не се правят никакви предложения за бюджета, тъй като той е одобрен от синдикатите и работодателите.

"Ние не виждаме защо този бюджет не го гледаме на второ четене в пленарна зала, така че да има спокойствие за абсолютно всички български граждани. Никой не може да ни гарантира, че след един служебен кабинет няма да има друг", обясни той и запита какво се случва с майчинските, увеличаването на пенсиите. Той припомни, че бюджетът не е изтеглен от правителството.

По думите му единствено „БСП – Обединена левица“ е настоявала този бюджет да бъде приет.