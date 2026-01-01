От средата на март 2026 г. са достъпни нови функционалности в мобилното приложение на Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП), съобщават от БПЦ-БП.

В новата версия ще може да се открият рубриките: „Аудио Библия“ - Стар и Нов завет, и учебници по „Религия - християнство - православие“.

Българската православна църква представя мобилно приложение

В обновеното приложение ще може да се гледат с директна връзка и епизодите на сериала „Св. Паисий - от Фараса към небесата“.

От началото на тази година бяха добавени и рубриките „Книги“ и „Църковен вестник“, които представят основната дейност на Синодалното издателство. В „Книги“ желаещите могат да се запознаят с изданията, които Светият синод предлага, а в „Църковен вестник“ - да прочетат броевете на печатния орган на Светия синод от 1900 до 2025 г.

С благословението на Свeтия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП) на 1 ноември 2025 г. - в Деня на народните будители, официалният сайт на БПЦ представи мобилното приложение, създадено с цел да осигури лесен и удобен достъп до официалната информация и до ресурси на Православната ни църква.

В първата си версия приложението включваше основни раздели като „Библия - Свещеното писание на Стария и Новия завет“, „Новини“, „Църковен календар“, „Кратък молитвеник“, „Жития на светиите“ и „Видеогалерия“, представени в интуитивна и модерна среда.

Чрез това мобилно приложение Светият синод на БПЦ-БП се стреми да бъде още една крачка по-близо до младите хора, като им предоставя бърза, навременна и ценна информация - не само от църковния живот в страната, но и за духовния път на всеки православен християнин, поясниха тогава от Българската патриаршия.