Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов заминава за Брюксел за официалната церемония по повод 50-годишнината от създаването на Европейската народна партия (ЕНП).

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов наред с редица водещи европейски лидери, представители на институциите на Европейския съюз и членове на политическото семейство на ЕНП, се събират в Брюксел, за да отбележат половин век от създаването на най-голямата политическа сила в Европа.

В продължение на 50 години Европейската народна партия остава вярна на своите основни ценности - демокрация, свобода, върховенство на закона и солидарност. В центъра на политиките и решенията на ЕНП неизменно стоят европейските граждани.

Участието на Бойко Борисов в юбилейната церемония е силно признание за авторитета и ролята на ГЕРБ в европейското политическо семейство на ЕНП. То подчертава утвърденото място на партията сред водещите политически сили в Европа и последователния принос на партията към защитата на демократичните ценности, стабилността и развитието на Европейския съюз, заявяват от партията.