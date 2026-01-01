Министерският съвет определи заместник министър-председателя по европейските средства Мария Недина за председател на Съвета за икономически анализи.

Съветът е създаден в изпълнение на ключов етап от реформа, предвидена в Националния план за възстановяване и устойчивост.

В състава като негови членове са включени представители на академичната общност, включително от престижни международни университети. Съветът има съвещателни функции за подпомагане на органите на държавна власт и е независим при изпълнението на своите функции.

Подпомага българското правителство със задълбочена академична икономическа експертиза в процеса на вземане на стратегически и дългосрочни икономически решения.