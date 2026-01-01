От партия "Величие" обявиха водачите на листите си за предстоящите избори на 19 април.
Лидерът на партията Ивелин Михайлов е водач в два района - Плевен и 25 МИР-София. Заместник-председателят на Народното събрание Юлиана Матеева води листата във Варна.
Ето и пълния списък на водачите в МИР на "Величие":
1 МИР Благоевград - Павел Стоименов
2 МИР Бургас - д-р Любиша Блажевски
3 МИР Варна - проф. Юлиана Матеева
4 МИР Велико Търново - Павлин Петров
5 МИР Видин - Радослав Живков
6 МИР Враца - д-р Румен Тихолов
7 МИР Габрово - Недко Ангелов
8 МИР Добрич - Радомир Райчев
9 МИР Кърджали - Костадин Хаджийски
10 МИР Кюстендил - Йордан Мицикулев
11 МИР Ловеч - Георги Георгиев
12 МИР Монтана - Милен Сибинов
13 МИР Пазарджик - Йордан Мицикулев
14 МИР Перник - Валентина Евтимова
15 МИР Плевен - Ивелин Михайлов
16 МИР Пловдив град - Мария Илиева
17 МИР Пловдив област - Димитър Баберков
18 МИР Разград - Виктория Тодорова
19 МИР Русе - Деян Димов
20 МИР Силистра - Геомил Георгиев
21 МИР Сливен - Михаил Динев
22 МИР Смолян - Лариса Савова
23 МИР София - Стилиана Бобчева
24 МИР София - Александър Андонов
25 МИР София - Ивелин Михайлов
26 МИР София област - Красимира Катинчарова
27 МИР Стара Загора - Красимира Катинчарова
28 МИР Търговище - Ивайло Лазаров
29 МИР Хасково - Христо Петров
30 МИР Шумен - Милена Мерсинкова
31 МИР Ямбол - Павлина Константинова Костова-Давидович
По-късно днес Централната избирателна комисия (ЦИК) ще изтегли номерата в бюлетината за гласуване за изборите на 19 април.