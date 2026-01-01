Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов издаде заповед за обявяване на нова защитена територия – защитена местност „Степни съобщества край река Студена".

Новата защитена територия край река Студена предложена от Института за биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. Тя е в землището на село Хаджидимитрово, община Свищов, област Велико Търново, и е с обща площ от 693,608 дка. Защитената местност опазва местообитания и находища на застрашени растителни видове, като: български сърпец (Serratula bulgarica), ледебуров (източен) миск (Jurinea ledebourii), рогчесто сграбиче (рогчест клин) (Astragalus corniculatus), български жълт хедизарум (Hedysarum grandiflorum subsp. bulgaricum) и др., както и на застрашени растителни съобщества, като Дунавски льосови степи и Континентални петрофитни солени степи.

С други три заповеди се увеличава площта на съществуващи защитени територии - защитените местности „Устието на река Изворска", „Сладун" и „Дупката", съобщиха от МОСВ.

По предложение на Асоциацията на парковете в България с 313.516 дка се увеличава площта на защитена местност „Устието на река Изворска" в землищата на село Димчево, село Извор и село Твърдица, община Бургас, област Бургас. Тя опазва естествените местообитания на защитени и редки видове птици, много от които включени в Червената книга на Република България.

По предложение на РИОСВ – Хасково и със съдействието на Българското дружество за защита на птиците с 2466,057 дка се увеличава площта на защитена местност „Сладун" в землището на село Сладун, община Свиленград, област Хасково. Тук се опазват: термофилни и субсредиземноморски дъбови гори, крайречни формации от върби (Salix spp.), смесени ясеново-елшови групировки край реките (Fraxinus excelsior – Alnus glutinosa) и защитени животински видове: жълтокоремник (Pseudopus apodus), змия-червейница (Typhlops vermicularis), пъстър смок (Elaphe sauromates), турска боа (Eryx jaculus), обикновена блатна костенурка, (Emys orbicularis) шипоопашата костенурка (Eurotestudo hermanni), шипобедрена костенурка (Testudo graeca), царски орел (Aquila heliaca), малък ястреб (Accipiter nisus) голям ястреб (Accipiter gentiles), орел-змияр (Circaetus gallicus), малък орел (Hieraaetus pennatus), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), осояд (Pernis apivorus), лалугер (Spermophilus citellus), видра (Lutra lutra).

По предложение на WWF - България (Световен фонд за природата) е увеличена с 542,989 дка площта на защитена местност „Дупката" в землището на град Ивайловград, община Ивайловград, област Хасково. Целта на опазване включва: находища на редки и защитени диворастящи видове растения, включително двурога пчелица (Ophrys scolopax), паяковидна пчелица (Ophrys mammosa), румелийска пърчовка (Himantoglossum calcaratum subsp. rumelicum) обикновен анакамптис (Anacamptis pyramidalis), пеперудоцветен салеп (Anacamptis papilionacea), дремников главопрашник (Cephalanthera epipactoides), недоразвит лимодорум (Limodorum abortivum), блед главопрашник (Cephalanthera damasonium), дълголистен главопрашник (Cephalanthera longifolia), червен главопрашник (Cephalanthera rubra), маймунски салеп (Orchis simia), обикновен салеп (Anacamptis morio), пурпурен салеп (Orchis purpurea), широколистен дремник (Epipactis helleborine) и др.; находище на калабрийски бор (Pinus brutia); характерен ландшафт на варовити терени; пропастна пещера „Дупката".

В новообявената защитената местност, както и в разширенията на съществуващите такива се забраняват дейности, които могат да доведат до унищожаването или увреждането на съответните видове, местообитания и екосистеми – предмет на опазване в тях. Забранени са: промяна на предназначението и начина на трайно ползване; строителство, с изключение поддръжка, ремонт и реконструкция на съществуващи обекти и съоръжения; търсене, проучване и добив на подземни богатства; внасяне на неместни растителни и животински видове; почвена обработка, изкопни дейности и употреба на торове; замърсяване с отпадъци, провеждане на определени видове сечи и осъществяване на определени горскостопански дейности; паша и косене, извън определени норми и срокове.

Обявяването на новата и разширяването на съществуващите защитени територии е пример за добро партньорство и сътрудничество между всички заинтересовани страни, вкл. държавни институции, местна власт, неправителствени организации и граждани. Предстои обнародване на заповедите в Държавен вестник.