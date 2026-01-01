Близо 100 доброволци се включиха в мащабна акция за подобряване на градската среда в парк „Св. Троица“, организирана съвместно със Столичната община по повод Деня на Земята.

В рамките на инициативата беше създадена нова зелена зона – засадени са 4 липи, 1 чинар и 30 рози, с които е оформена нова розова градина в парка. Растителността е дарение от компанията Bulgarian Online Research (BOR) по повод нейния 20-годишен юбилей и е подбрана с експертното съдействие на Ботаническата градина към БАН, така че да бъде устойчива и подходяща за градската среда.

Паралелно с озеленяването доброволците, със съдействието на организацията „Тиймбилдинг с кауза“, почистиха паркови пространства и обновиха част от инфраструктурата – пребоядисани са 50 пейки (перголи). Дейностите бяха професионално подготвени и подкрепени от екипите на Дирекция „Зелена система“ към Столична община, които осигуриха нужната подготовка на повърхностите и ландшафтни архитекти за напътствие на терен.

В акцията се включиха хора от различни възрасти – семейства с деца, както и представители на местната общност. В засаждането на розите участваха и членове на пенсионерски клуб от район „Люлин“, които поемат ангажимент за последващата грижа за новосъздадената градина.

На място експерти на Общината напътстваха доброволците, за да се гарантира правилното засаждане и дългосрочният ефект от инициативата.

Акцията е част от усилията на Столична община, направление „Околна среда“, за отбелязване на Деня на Земята чрез реални и устойчиви действия в градската среда, както и пример за успешно партньорство между институции, бизнес и граждани.