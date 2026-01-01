Над 600 доброволци ще се включат в тазгодишната кампания за пролетно почистване на Столична община, която ще се проведе на 28 и 29 март.

Близо 30 обособени места за почистване са публикувани на официалния сайт на инициативата.

Столична община

„Чистият град не започва от камионите, а от хората и нашето отношение. Тази инициатива е шанс всеки да направи нещо малко, но видимо за квартала си с час-два време и малко усилие. Колкото повече хора се включат, толкова по-бързо ще видим резултата,” каза кметът на София Васил Терзиев.

Всеки може да участва като доброволец, като избере удобна за него локация от интерактивната карта на сайта на инициативата. Участието не изисква специална подготовка – необходимо е само желание и малко време. На място ще бъдат осигурени чували и ръкавици, а дейностите ще се координират от местни лидери-доброволци по райони.

Организацията се осъществява със съдействието на Столичния инспекторат. Ще бъде осигурена подкрепа на терен, предоставяне на чували и извозване на събраните отпадъци, така че процесът да бъде максимално ефективен. Към инициативата се включват и редица партньори, които подпомагат кампанията както чрез участие на свои служители, така и чрез предоставяне на материали и популяризиране.

Столична община и Столичният инспекторат призовават всички граждани да се включат. Нека заедно да допринесем за по-чиста и по-приветлива градска среда.