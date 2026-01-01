Преследван от смъртта турчин, който на няколко пъти оцелял на косъм при различни инциденти, е решил да подходи прагматично, като изкопае собствения си гроб.

"Повечето хора прекарват старините си в планиране на почивки, грижи за градината или просто се наслаждават на пенсионирането, а не в копаене на собствения си гроб. В Сафранболу, Северозападна Турция, обаче един мъж е възприел коренно различен подход след това, което описва като цял живот, прекаран в близки срещи със смъртта", пише "Дейли сабах".

Истински случай от Италия: Мислеха го за мъртъв, докато не отвори очи и заговори

54-годишният Мирач Ерол, баща на две деца, който преди това работил в Истанбул, се завръща в родния си град през 2017 г. в търсене на по-спокоен живот. Вместо това обаче животът му се превръща в поредица от впечатляващи случаи на оцеляване.

През последните две десетилетия Ерол преживява три тежки катастрофи, включително една, от която се парализира за година, нападение от мечка по време на разходка сред природата, падане от скала и три последователни инфаркта. Последното му изпитание са две ужилвания от пчели в рамките на седмица, при които изпада в кома.

След като за пореден път се връща към живота, Ерол стига до необичаен извод - че е време да се подготви за неизбежното.

„Казват, че котките имат девет живота. Преброих моите и мисля, че съм ги изчерпал“, казва той, мотивирайки решението си.